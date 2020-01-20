2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika Spor

2020 TGF Türkiye Golf Turu

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nun birinci ayağı sona erdi.

2020 TGF Türkiye Golf Turu, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nun birinci ayağı sona erdi.

Toplam 10 ayaktan oluşan turun ilk etabı, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında yapıldı.

Turnuvanın ilk ayağında, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

İlk ayakta erkekler kategorisinde National AGGA sporcularından Orkunhan Kaplan ve Taner Yamaç toplamda 217'şer (+4) gross skorla birinciliği paylaşırken, İstanbul Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 223 (+10) gross skorla ikinci, National AGGA'dan Ertuğrul Gözegü 229 (+16) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker toplamda 235 (+22) gross skorla birinci oldu. Müsabakaları Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 238 (+25) gross skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir de 239 (+26) gross derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Golf Turu'nda ikinci ayak mücadeleleri, 31 Ocak-2 Şubat arasında Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Titanic Golf Kulübü Sahası'nda yapılacak.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]