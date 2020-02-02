2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika
Son Dakika Spor 2020 TGF Türkiye Golf Turu - Son Dakika Spor

2020 TGF Türkiye Golf Turu

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayağı sona erdi.

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Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayağı sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü sahalarında yapılan organizasyonda, 9'u kadın 21 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların son gününde erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 218 (+8) gross skorla birinci, takım arkadaşları Orkunhan Kaplan 223 (+13) gross skorla ikinci, Berk Çelik ise 230 (+20) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise gross kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 230 (+20) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 235 (+25) gross skorla ikinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 240 (+30) gross skorla üçüncü oldu.

TGF Türkiye Golf Turu'nun üçüncü ayak mücadelesi, 14-16 Şubat'ta Antalya'daki Gloria Golf Sahası'nda oynanacak.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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