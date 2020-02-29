Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) Antalya'da düzenlediği 2020 TGF Türkiye Golf Turu 4. ayak 2. raunt müsabakaları sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünün sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların 2. raundu sonunda erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 143 (+3) gross skorla birinci, takım arkadaşı Berk Çelik 144 (+4) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübünden Can Gürdenli ise 145 (+5) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise gross kategorisinde Antalya Bahçeşehir Kolinden İrem Demir 158 (+18) gross skorla birinciliği elde ederken, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ve National BGK'dan Petek Peker 159 (+19) gross skorla ikinciliği paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'na yarın 4. ayak mücadelesi final raundu ile devam edilecek.

İkinci gün müsabakaları öncesinde golfçüler, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Türk bayrağı ve "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açarak, saygı duruşunda bulundu.