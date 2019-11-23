Son Dakika Haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekiminde torbalar belli oldu!
Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekiminde torbalar belli oldu! - Son Dakika Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekiminde torbalar belli oldu!

6 saat önce

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekiminde torbalar belli oldu!, System.String[]

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.


Milli takım, kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.


Kura çekimi, 27 Kasım Çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.


Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.


Kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:


1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya


2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya


3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko


4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada


5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore


6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan, Porto Riko, Slovenya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:55 
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