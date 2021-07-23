Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. oldu.
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Yasemin Ecem, 652 puan toplayarak 19. sırada yer aldı. Milli sporcu, sıralama turunda 630 puan toplayarak 46. olan Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti.
Yasemin Ecem Anagöz, Barrett ile eleme maçına 27 Temmuz Salı günü çıkacak.
Sıralama turunda mücadele eden Güney Koreli sporcu San An, 680 puanla olimpiyat rekoru kırdı. An San, Atlanta 1996'da Ukraynalı okçu Lina Herasymenko'nun 673 puanla kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.
Kaynak: AA
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