2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Bireysel sıralama turunda alınan puanlara göre belirlenen karışık takım sıralamasında ay-yıldızlılar toplamda bin 321 puanla 29 ülke arasında 7. sırayı aldı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, bireysel sıralamadaki gösterdikleri performansla karışık takımda mücadele etme hakkı elde etti.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen müsabakalarda Mete, 669 puan topladı ve 64 sporcu arasında 10. sırada yer aldı. Milli okçu, sıralama turunda 646 puan alan Lüksemburglu Jeff Henckels ile eşleşti.

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