2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 69 kiloda mücadele eden milli boksör Necat Ekinci, ilk turda Belaruslu Aliaksandr Radzionau'ya 3-2 yenilerek oyunlara veda etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Kokugikan Arena'da yapılan maçta milli boksör, Belaruslu Aliaksandr Radzionau ile karşılaştı.

Rakibine göre üstün bir mücadele ortaya koyan Necat, ilk raundu 5-0 aldı. İkinci rauntta Radzionau daha atak bir görüntü çizdi. Kontra ataklarla puan arayan Necat, ikinci raundu 3-2 verdi. İhtar aldığı son raundu da 3-2 kaybeden milli boksör, ringden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.