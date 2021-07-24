2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk karışık takımı yarı finale çıktı

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi.

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında Yasemin Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan okçuluk karışık takımı, ilk tur maçında Rusya'yı 6-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlı ekip, Diananda Choirunisa ile Riau Ega Salsabilla'dan oluşan Endonezya takımını da 6-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

TÜRK SPORCULARIN DİĞER BRANŞLARDA SONUÇLARIFuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik erkekler yol bisikletinde Türkiye 'yi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yarışı tamamlayamayarak elendiler.Boksta erkekler 69 kiloda mücadele eden Necat Ekinci , son 32 turunda Belaruslu rakibi Radzionau'ya 3-2 yenilerek olimpiyata veda etti.Judoda erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, son 32 turunda Butan'dan Ngawang Namgyel'i ipponla yendi ve bir üst tura çıktı. Milli judocumuz son 16 turunda Kazak Yeldos Smetov'la karşılaşacak.Judoda 48 kiloda tatamiye çıkan Gül Kader Şentürk, son 32 turu maçında, İspanyol rakibi Julia Figueroa'ya ippon'la yenilerek, olimpiyata veda etti.Atıcılık erkekler 10m havalı tabanca elemelerinde ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç 24'üncü sırada, İsmail Keleş ise 25'inci sırada Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda ettiler

Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kg ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez ile TSİ 09.30'da karşılaşacak.