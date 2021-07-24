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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

24.07.2021 10:51
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı.

İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.

Rukiye Yıldırım, TSİ 14.30'da bronz madalya maçına çıkacak.

Rukiye Yıldırım, Olimpiyat, İspanya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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