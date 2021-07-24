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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

24.07.2021 14:50
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Rukiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı.

Böylece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı.

Bakan Kasapoğlu da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rukiye Yıldırım'ın bronz madalya maçını izledi.

Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, sık sık milli sporcuya tezahürat yaptı.

Bronz Madalya, Olimpiyat, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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