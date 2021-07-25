2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrimde temsil eden İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre kategorisinde ABD'li rakibine mağlup olarak elendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrimde temsil eden İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre kategorisinde ABD'li rakibine mağlup olarak elendi. İlk turu maç yapmadan geçen İrem, son 32. turunda ABD'li Nicole Ross ile karşı karşıya geldi. Makuhari Messe Hall B'deki karşılaşmaya iyi başlayan İrem, 3-3 beraberliğin ardından oyundan düştü. Rakibine üst üste sayılar veren milli sporcu, karşılaşmadan 15-5 mağlup ayrıldı ve oyunlara veda etti.

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