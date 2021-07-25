Endonezyalı Eko Yuli Irawan, toplamda 302 kiloluk kaldırışıyla gümüş, Kazak Igor Son ise 294 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.

Çinli halterci Fabin Li, toplamda 313 kilo kaldırarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları halter branşında, erkekler 61 kiloda Çinli Fabin Li, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'nda görüldü