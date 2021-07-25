2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, madalyalarını aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda erkeklerde 68 kilo, kadınlarda ise 57 kilo müsabakaları Makuhari Messe A Salonu'nda yapıldı. Türkiye'yi erkeklerde Hakan Reçber, kadınlarda ise Hatice Kübra İlgün temsil etti.

Çeyrek finalde yenilerek final şansını kaybeden iki milli sporcu, repesajdan çıkarak bronz madalyaya uzandı. Yapılan maçların ardından iki sıklette madalyalar sahibini buldu.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ün bronz madalya maçlarını izledi.

Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, madalya müsabakası öncesi Makuhari Messe'ye geldi.

İki milli sporcunun karşılaşmalarını heyecan içinde takip eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalyaların gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kasapoğlu, ardından soyunma odasına inerek Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, madalya töreninin sonuna kadar salonda kaldı.

Madalya töreni yapıldı

Maçların tamamlanmasıyla madalya seremonisi düzenlendi.

Erkekler 68 kilo ve kadınlar 57 kiloda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler

1. Ulugbek Rashitov (Özbekistan)

2. Bradly Sinden (Büyük Britanya)

3. Hakan Reçber

3. Shuai Zhao (Çin)

Kadınlar

1. Anastasija Zolotic (ABD)

2. Tatiana Minina (Rusya Olimpiyat Komitesi)

3. Hatice Kübra İlgün

3. Chia-Ling Lo (Çin Taipeisi)