2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde kadınlar kaykay mücadelesinde madalya kazanan sporcular belli oldu.

Ariake Sports Park'ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya'nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Brezilyalı Rayssa Leal gümüş madalya alırken, Japon Funa Nakayama ise bronz madalya kazandı.

Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.