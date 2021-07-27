2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yüzmede kadınlar 100 metre kurbağalamada ABD'li Lydia Jacoby altın madalya kazandı.

Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Jacoby 1.04.95'lik derecesiyle birinci olurken, 25 Temmuz'daki yarı final yarışında 1.04.82 ile olimpiyat rekoru kıran Güney Afrikalı Tatjana Schoenmaker 1.05.22 ile gümüş ve ABD'li Lilly King ise 1.05.54'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.