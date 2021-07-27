Kadınlarda ise altın madalyayı ABD'li Carissa Moore, gümüş madalyayı Güney Afrika 'dan Bianca Buitendag, bronz madalyayı ise Japon sporcu Amuro Tsuzuki kazandı.

Tsurigasaki Sörf Plajı'nda gerçekleşen yarışlar sonunda erkeklerde altın madalyayı Brezilyalı Italo Ferreira kazandı. Gümüş madalyayı Japon sörfçü Kanoa Igarashi, bronz madalyayı ise Avustralyalı Owen Wright elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde tarihte ilk kez oyunlarda yer alan sörfte madalyalar sahiplerini buldu.

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