Milliler, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu

İtalya: Bosatti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, de Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı. Milliler, olimpiyatlardaki üçüncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45'te ABD ile karşılaşacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya 'ya 3-1 mağlup oldu.

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