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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

27.07.2021 13:06
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

Salon: Ariake ArenaHakemler: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)İtalya: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Sylla, Orro)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar...

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)

İtalya: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu (De Gennaro, Sorokaite, Sylla, Orro)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Simge Şebnem Aköz, Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15

Süre: 108 dakika (27, 29, 27, 25)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

Gruba son olimpiyat şampiyonu Çin'i net bir oyun ve skorla yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Avrupa'nın önemli takımlarından İtalya ile karşılaştı.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan milliler, Bosetti, Pietrini, Fahr ve Egonu'nun skorer oyununu savunmakta zorlandı. Oyuna sonradan giren Meryem Boz'un etkili sayılarıyla toparlanan milliler, 19-12'den geri geldi ve farkı 19-18'de 1'e indirdi. Çaprazda Egonu'nun sayılarını engelleyemeyen milliler, beraberliği sağlayamadı. A Milli Takım, ilk seti 25-22 kaybetti.

Karşılaşmanın ikinci seti çok çekişmeli oldu. Uzun süre rakibini geriden takip eden "Filenin Sultanları" Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın skorer oyunuyla 19-18'de öne geçti. Milliler, Egonu'nun çaprazdan sert ve isabetli smaçlarında zorlansa da son bölümü iyi oynadı ve seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de ikinci set gibi başa baş geçti. Uzun süre İtalya kaçarken Türkiye farkın 2 sayıdan fazla açılmasına izin vermedi. Kritik anlarda Egonu ile Sylla ikilisiyle önemli sayılar alan İtalya, son bölümde farkı açarak seti 25-20 aldı ve yeniden öne geçti: 2-1.

Dördüncü set karşılıklı alınan sayılarla başladı. 5-5'ten sonra etkili olan İtalya, 5-0'lık seriyle durumu 10-5'e getirdi. Zehra, Cansu ve Ebrar'ın elinden 3-0'lık seriyle yanıt veren milliler, farkı 2'ye indirdi ve rakip takıma mola aldırdı. Moladan çok iyi dönen İtalya karşısında tutunamadı ve seti 25-15, maçı da 3-1 kaybetti.

İtalya'da 29 sayı üreten Nijerya asıllı Egonu, galibiyetin mimarı oldu. Ay-yıldızlılarda ise Zehra Güneş'in 14, Eda Erdem Dündar ve Meryem Boz'un 11'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 29 Temmuz'da FIVB dünya sıralamasının 1 numarası ABD ile yapacak.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

Zehra Güneş, Türkiye, oyunlar, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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