2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Yarışta ikinci ve üçüncü sırayı ABD'li yüzücüler aldı. Alex Walsh 2.08 65'lik derecesiyle gümüş, Kate Douglass ise 2.09.04'lük zamanıyla bronz madalya kazandı.

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