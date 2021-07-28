2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde teniste tek erkeklerde üçüncü tur mücadelesi, tek kadınlarda ise çeyrek final maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Rusya Olimpiyat Takımı sporcusu dünya 2 numarası Daniil Medvedev, dünya 31 numarası İtalyan Fabio Fognini'yi 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise dünya 34 numarası İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 6-3 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev de Gürcü Nikoloz Basilashvili'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle yenerek tur atladı.

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise Fransız dünya 28 numarası Ugo Humbert'a 6-2, 6-7 ve 2-6'lık setlerle yenilerek elendi.

Kadınlar çeyrek final mücadelesinde ise Ukraynalı dünya 6 numarası Elina Svitolina, İtalyan dünya 61 numarası Camila Giorgi'ye iki sette 6-4'lük skorlarla üstünlük kurdu ve yarı finale çıkan isim oldu.

WTA sıralamasında 12. basamakta yer alan İsviçreli Belinda Bencic, Rusya Olimpiyat Takımı sporcusu dünya 18 numarası Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-0, 3-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Dünya 9 numarası İspanyol Garbine Muguruza ise Kazak dünya 20 numarası Elena Rybakina'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle mağlup olarak oyunlara veda etti.

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Andy Murray ise çift erkeklerde elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Büyük Britanyalı Andy Murray-Joe Salisbury çifti, Hırvat Marin Cilic- Ivan Dodig ikilisine yenilerek, elendi.