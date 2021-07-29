2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde tenis tek erkeklerde 3 yarı finalist belli oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde tenis tek erkeklerde 3 yarı finalist belli oldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler kategorisinde 3 çeyrek final müsabakası tamamlandı. Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, 69 numara Japon sporcu Kei Nshikori ile karşılaştı. Sürprize izin vermeyen Djokovic, 6-2 ve 6-0'lık setlerle müsabakadan galip ayrıldı. Günün ikinci çeyrek final karşılaşmasında Rusya Olimpiyat Komitesinden Karen Khachanov, Fransa'dan Ugo Humbert ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Khachanov, 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Diğer çeyrek final müsabakasında dünya 11 numarası İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Rus sporcu Daniil Medvedev ile mücadele etti. İlk seti 6-2'lik skorla rahat kazanan Busta, zorlandığı ikinci setten de 7-6 galip ayrıldı ve maçı 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Son yarı finalist, Alman Alexander Zverev ile Fransız Jeremy Chardy arasında oynanan maçın sonucunda belli olacak.

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