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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

29.07.2021 18:13
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

Salon: Ariake ArenaHakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Wong-Orantes (Robinson, Hill, Drews, Ogbogu)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar...

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Wong-Orantes (Robinson, Hill, Drews, Ogbogu)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Naz Aydemir Akyol, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

Süre: 28, 28, 25, 25,19 (125 dakika)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu.

Milli takım grubunda ikinci kez yenilirken, ABD üçüncü galibiyetini elde etti.

Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen milli takım, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla skoru 10-8'e getirdi. ABD'nin 20-18 olduğu anlarda basit hatalar yapan ve Thompson'ı savunamayan milliler, ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü.

Milli takım ikinci sette bloktaki iyi savunmasıyla başladı. Bloktan Zehra ile sayı çıkaran milliler, Hande ile servisten de sayı bularak 6-3 öne geçti. Bloktan sayı veren milli takım karşısında ABD, 9-8 üstünlük yakaladı. Rakibini kovalayan A Milli Takım, Meryem ve Zehra sayılar bulsa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti.

Maçın üçüncü setinde milliler, Meryem ve Hande ile oyuna tutunmaya çalıştı. Bu oyuncularla çaprazdan sayılar bulan milli takım, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı.

Milliler, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Zehra ile sayılar bularak oyuna başlayan Türkiye, hücumda Meryem ve Eda ile etkili oldu ve 10-5'lik üstünlük yakaladı. Eda ile çaprazda iyi oynayan milli takım, 17-10 üstünlük yakaladı. Türkiye üst üste 5 sayı vermesine rağmen rakibine üstünlük şansı vermeyerek seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı.

Final setine kötü başlayan milli takım 6-2 geriye düştü. File önünde iyi savunma yapan milliler, yine geriden geldi ve 9-8 öne geçti. File üstünde Larsson ve Washington'u geçemeyen final setini 15-12 yitiren Türkiye, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan destek

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Mücadeleyi zaman zaman ayakta izleyen Kasapoğlu, oyunculara sürekli destek verdi.

Joo Hee Kang, Güney Kore, Washington, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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