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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

29.07.2021 19:40
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 kaybettikleri maçta oyuncularının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 kaybettikleri maçta oyuncularının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu söyledi.

Ariake Arena'da ABD karşısında 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye getirmesine rağmen 3-2 kaybeden A Milli Takım'ın başantrenörü Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ve tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Guidetti, bütün oyuncularını tebrik ederek, "Takımımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik. ABD gibi iyi bir takım karşısında oyunun seyrini değiştirdik, kazanabilirdik de ama çok önemli olan 1 puanı aldık. Sonradan oyuna giren oyuncularım da iyi iş çıkardı. Arjantin maçı bizim için final karşılaşması. Çeyrek finale geçmek istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: "1 puan bize büyük avantaj sağlayacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kazanmayı çok istediklerini ancak üzüntülü de olmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rakip ABD ve 2-0'dan dönerek maça ortak olduğumuz için çok mutluyum. Tabii ki kazanmak isteriz ama biz bu seviyelerde maç yaparak gelişeceğiz. Bu maç da onlardan biriydi. Aldığımız bir puan gruptan çıkmak ve bir sonraki turdaki eşleşme için bize büyük bir avantaj sağlayacak."

Her sporcunun madalya kazanmak istediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra da adımızı yarı finale yazdırmak. Hepimizin hayali var ama realist bakıyoruz. Grubumuz gerçekten çok zor. Biz burada, 'Türkiye buraya bir şeyler başarmaya gelmiş' mesajını rakiplerimize veriyoruz. Artık onlar da bizim oynadığımız voleyboldan korkuyor. ABD'li oyuncuların gerçekten yüzlerindeki stresi gördük. Bu bizim için önemliydi. Hedefimiz tabii ki ülkemize başarılı bir şekilde dönmek." değerlendirmesinde bulundu.

Naz Aydemir Akyol: "Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz"

Milli takımın tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol, çok iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle geri dönüş yaptığımız 3. ve 4. setlerde mücadeleyi bırakmadık. ABD'yi bu setlerde çaresiz bıraktık. Son set aslında başa baş gitti. 11-10 öne geçtik. Bu sette 3 servis kaçırdık, 3 blok yedik. Eskiden böyle dünya devlerine 3-2 kaybettiğimizde sevinirdik şimdi kaybettiğimiz için buruğuz. Ancak buradan aldığımız 1 puan, bizi üst tura çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacak. Bizi destekleyen, bize dualarıyla enerji gönderen tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz burada Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Olimpiyat, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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