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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

30.07.2021 05:39
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede erkekler 200 metre sırtüstünde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov, yeni olimpiyat rekorunun sahibi olarak altın madalyaya uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yüzmede erkekler 200 metre sırtüstünde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Evgeny Rylov, yeni olimpiyat rekorunun sahibi olarak altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışı Rylov, 1.53.27'lik zamanıyla tamamladı ve altın madalya kazandı. Rylov, 2012 Londra'da kırılan olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Önceki rekor ABD'li Tyler Clary'e 1.53.41'lik zamanla aitti.

Gümüş madalyayı ABD'li Ryan Murphy, 1.54.15'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Büyük Britanyalı Luke Greenbank 1.54.72'lik derecesiyle elde etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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