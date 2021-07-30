2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, madalyayı garantileyerek tarihe geçtiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kokugikan Arena'da kadınlar 69 kilo çeyrek final müsabakasında Ukraynalı rakibi Anna Lysenko'yu yenen Busenaz, karşılaşmadan sonra heyecanını ve mutluluğunu Anadolu Ajansı'yla paylaştı.

Busenaz Sürmeneli, çok mutlu olduğunu belirterek, "Tarihe geçtik. İnşallah bizim gibi nice kardeşlerimiz de olimpiyat madalyaları kazanır. Türkiye'me, kulübüm Trabzonspor'uma selam olsun. Trabzonspor'a ilk olimpiyat madalyası gidiyor. Bunun da ayrı bir gururu var." dedi.

Tam performansını henüz ringe yansıtmadığını anlatan 23 yaşındaki sporcu, "İlerleyen maçlar daha zor olacak. Açıkçası kendimi o maçlara sakladım. İnşallah daha güzel olacak. Türk halkına çok selam söylüyorum, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bana dua etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karılaşmasının TSİ 06.00'da oynandığını hatırlatan Busenaz, "Milyonlarca kişi sizin için alarm kuruyor ve maçınızı izliyor. Gerçekten çok gurur verici bir şey. Annemler, babamlar efsane boksörlerin maçlarını izlemek için sabah saatlerine alarm kurarmış. Düşünsenize şimdi aynısı benim başıma geliyor. Çok mutlu ve gururluyum. 13 senedir gecemi gündüzüme katarak ben bu madalya için hazırlanıyorum. O inanç, yürek, kapasite Türk kadınında her zaman vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ringe çıktığı zaman yaptığı dansın hikayesini de anlatan Busenaz Sürmeneli, "Aslında ben bu dansı ringde rakibim karşısında yapmak istiyordum. Ancak hocam 'sakın bunu maçta yapma, rakibine yakalanır düşersin' dedi. Rakibe hiç yanaşmadan yapıyorum bu dansı. Bana özel bir sevinç ve hareket olsun istiyorum. Böyle imza bir hareket yapıyorum." diye konuştu.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise yaptığı açıklamada, "Biz bir tarih yazdık. Bronz madalyayı garantiledik ama altın madalyayla noktayı koymak istiyoruz. Busenaz bir model oldu. İnşallah alttan daha da nice sporcular gelir ve bu bir başlangıç olur." yorumunda bulundu.