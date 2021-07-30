2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yelkende milli sporculardan Ecem Güzel oyunlara veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde yelkende milli sporculardan Ecem Güzel oyunlara veda etti. Kadınlar laser radial sınıfında Ecem Güzel, 10 yarış sonunda 20. sırada kaldı ve oyunlardaki mücadelesini tamamladı. 470 sınıfında kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan ikilisi 5 ve 6. yarışlar sonunda 2 sıra yükseldi ve günü 18. sırada geçti. Erkeklerde 470 sınıfında olimpiyatlarda yer alan Ateş ve Deniz Çınar kardeşler ise 6 yarışın ardından klasmanda 2 basamak daha yükselip 6. sıraya ulaştı.

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