2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız'ın rakibi, Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu.
Kokugikan Arena'da adını Arjantinli Dayana Sanchez'i yenerek çeyrek finale yazdıran Esra, bu turda 40 yaşındaki Potkonen'le eşleşti.
Son olimpiyat üçüncüsü Potkonen, dünya sıralamasında ikinci sıra bulunan Çinli Yeonji Oh'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Esra'nın Potkonen'le yapacağı karşılaşma 3 Ağustos Çarşamba günü TSİ 11.15'te başlayacak.
Kaynak: AA
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