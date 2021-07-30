2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Hollanda ile ABD arasında oynanan son çeyrek final karşılaşmasının da normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan ABD yarı finale adını yazdırdı.

Bir diğer çeyrek final müsabakasında İsveç , ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek oyunlar dışına itti.

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