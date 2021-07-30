2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Karate Milli Takımı, Tokyo'ya geldi.
Milli takım Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gelerek Olimpiyat Köyü'ne yerleşti. Milliler, antrenman öncesi köyü gezerek fotoğraf çektirdi.
Karate Milli Takımı'nda şu sporcular bulunuyor:
Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu (Kata), Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo), Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo), Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo), Merve Çoban (Kumite 61 kilo), Eray Şamdan (Kumite 67 kilo).
Kaynak: AA
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