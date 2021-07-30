Tokyo'da Ariake Arena'da oynanan karşılaşmaların ardından, A Grubu'nda Polonya ve İtalya , B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile Brezilya adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde voleybol erkeklerde dördüncü maçlar oynandı ve çeyrek finale çıkan 4 ülke belli oldu.

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