2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede erkekler 100 metre kelebekte ABD'li Caeleb Dressel dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan yarışta Dressel 49.45'lik derecesiyle birinci oldu. Macar Kristof Milak 49.68 ile gümüş madalya alırken, İsviçreli Noe Ponti de 50.74 ile bronz madalya elde etti.

Dressel ayrıca elde ettiği dereceyle dünya rekoru kırdı. Milak da Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.