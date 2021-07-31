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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

31.07.2021 17:23
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde erkek basketbolunda 4 maç oynandı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İran- Fransa: 62-79

ABD-Çekya: 119-84

B Grubu:

İtalya- Nijerya: 80-71

Avustralya- Almanya: 89-76

Bugünkü maçların ardından Slovenya ve İspanya'dan sonra Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale yükseldi.

D Grubu'nda yarın oynanacak maçların ardından en iyi 3. iki takım da çeyrek finalde mücadele hakkı elde edecek.

Olimpiyat, İspanya, Nijerya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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