2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda Çin 21 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Ev sahibi Japonya, 17 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci, 16 altın, 17 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı.

Tokyo 2020'deki ilk altın madalyasını okçulukta Mete Gazoz ile kazanan Türkiye, oyunlardaki üçüncü madalyasını aldı ve 35. sıraya yükseldi. Türkiye, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale çıkmasıyla bir madalyayı daha garantilemişti.

Tokyo 2020'de 8. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Çin 21 13 12 46 2. Japonya 17 5 8 30 3. ABD 16 17 13 46 4. Rusya Olimpiyat Komitesi 11 15 11 37 5. Avustralya 10 3 14 27 6. Büyük Britanya 8 9 11 28 7. Güney Kore 5 4 7 16 8. Fransa 4 9 6 19 9. Hollanda 4 7 5 16 10. Yeni Zelanda 4 3 3 10 35. Türkiye 1 - 2 3

Son Dakika

30 yaşındaki genç evinde tüfekle canını kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak

Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi

Sinek saldırısıyla kürsüde zor anlar yaşayan Ali Koç'un tepkileri gülmekten kırdı geçirdi

Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri

"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı