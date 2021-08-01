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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

01.08.2021 10:01
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda çeyrek finalistler belli oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek basketbolunda çeyrek finalistler belli oldu.

Saitama Super Arena'da C Grubu'nda Arjantin, ev sahibi Japonya'yı 97-77 yendi. Bu sonuçla toplam 3 grupta en iyi 3. olarak çeyrek final bileti alan ülkeler de belirlendi.

B Grubu'nda Almanya, C Grubu'nda ise Arjantin en iyi 3. olarak son 8'e kaldı. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya ile grup sonuncuları İran, Nijerya ve Japonya ise oyunlara veda etti.

Çeyrek final eşleşmeleri bugün C Grubu'nda oynanacak Slovenya-İspanya karşılaşmasından sonra netleşecek.

Olimpiyat, Arjantin, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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