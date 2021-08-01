Üye Girişi
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika

Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek

01.08.2021 13:30
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Kayaalp yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha aldı. Ancak kenar yönetimi itiraz etti ve 2 puan silindi. İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapattı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başladı ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son 1 dakikasına girilirken Lopez'e ihtar verildi ama sporcumuza puan verilmedi. Rıza, yerde rakibini çırpmak için çok mücadele etse de puan çıkaramayınca maçı 2-0 kaybetti. Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak

Üç olimpiyatta rakibine yenilen Rıza Kayaalp'in Lopez karnesi: 2009 Dünya şampiyonası çeyrek finalde 3-0 yenildi.2011 Dünya şampiyonası 4-0 yendi. 2012 Londra Olimpiyatı çeyrek finalde 6-0 yenildi.2014 Dünya şampiyonası finalde 2-0 yenildi.  2015 Dünya şampiyonası finalde 1-0 yendi.2016 Rio olimpiyatı finalde 3-0 yenildi.2020 Tokyo olimpiyatı yarı finalde 2-0 yenildi.KEREM KAMAL, OLİMPİYATLARA VEDA ETTİKariyerinde ilk kez Tokyo'da olimpiyat heyecanı yaşayan grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, oyunlara veda etti.Kamal, ilk maçında Moldovalı Victor Ciobanu'ya 8-0 yenilirken, bronz madalya yolunda Moldovalı güreşçi Victor Ciobanu'nun finale çıkmasını bekledi. Yarı finalde Moldovalı Ciobanu, Kübalı sporcuya 11-0 teknik üstünlükle yenilince Kerem Kamal, olimpiyatlara veda etmiş oldu.YASEMİN ADAR, REPESAJ İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, çeyrek finalde Maria Gray'e 6-4 mağlup oldu. İlk turda Brezilya'dan Aline Silva'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükselen Adar, bu turda Maria Gray ile eşleşti. Daha önce Gray karşısında galibiyeti bulunmayan milli güreşçi, ilk devreyi 4-0 geride kapattı. Maçın son saniyelerine 6-0 yenik durumda giren Yasemin Adar, yaptığı ataklarla son 15 saniyede skoru 6-2 yaptı. Adar, ayak çırpma oyununda rakibini yakalayarak skoru 6-4'e getirmeyi başardı. Yasemin Adar, son 10 saniyede rakibi üstünde baskı kurmayı başarsa da süre yetmedi ve Maria Gray'e dördüncü kez mağlup oldu. Maria Gray'in Kırgız sporcuyu da mağlup edip finale çıkması sonucu Yasemin Adar, yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.


Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek
Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek

Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Olimpiyat, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek 13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti 13:30 Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı 13:19 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın 11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi

Son Dakika Haberleri
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
13:31 Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı
13:21 Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
13:19 Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
13:18 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi Fenerbahçe'de idari menajer Volkan Ballı'nın görevilerine son verildi         
13:54
Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı         
13:32
Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor         
13:21
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı         
11:13
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 14:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement