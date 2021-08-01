Rıza Kayaalp, bronz madalya için mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Kayaalp yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırdı. Kayaalp, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. İlk ihtarla 1-0 öne geçen Kübalı sporcu, yerde parter pozisyonunda 2 puan daha aldı. Ancak kenar yönetimi itiraz etti ve 2 puan silindi. İlk devreyi Rıza Kayaalp, Lopez karşısında 1-0 yenik kapattı. İkinci devreye Lopez yine kontrollü başladı ve ihtar puanı ile skoru 2-0 yaptı. Maçın son 1 dakikasına girilirken Lopez'e ihtar verildi ama sporcumuza puan verilmedi. Rıza, yerde rakibini çırpmak için çok mücadele etse de puan çıkaramayınca maçı 2-0 kaybetti. Kayaalp, yarın bronz madalya için mindere çıkacak

Üç olimpiyatta rakibine yenilen Rıza Kayaalp'in Lopez karnesi: 2009 Dünya şampiyonası çeyrek finalde 3-0 yenildi.2011 Dünya şampiyonası 4-0 yendi. 2012 Londra Olimpiyatı çeyrek finalde 6-0 yenildi.2014 Dünya şampiyonası finalde 2-0 yenildi. 2015 Dünya şampiyonası finalde 1-0 yendi.2016 Rio olimpiyatı finalde 3-0 yenildi.2020 Tokyo olimpiyatı yarı finalde 2-0 yenildi.KEREM KAMAL, OLİMPİYATLARA VEDA ETTİKariyerinde ilk kez Tokyo'da olimpiyat heyecanı yaşayan grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal , oyunlara veda etti.Kamal, ilk maçında Moldovalı Victor Ciobanu'ya 8-0 yenilirken, bronz madalya yolunda Moldovalı güreşçi Victor Ciobanu'nun finale çıkmasını bekledi. Yarı finalde Moldovalı Ciobanu, Kübalı sporcuya 11-0 teknik üstünlükle yenilince Kerem Kamal, olimpiyatlara veda etmiş oldu.YASEMİN ADAR, REPESAJ İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, çeyrek finalde Maria Gray'e 6-4 mağlup oldu. İlk turda Brezilya'dan Aline Silva'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükselen Adar, bu turda Maria Gray ile eşleşti. Daha önce Gray karşısında galibiyeti bulunmayan milli güreşçi, ilk devreyi 4-0 geride kapattı. Maçın son saniyelerine 6-0 yenik durumda giren Yasemin Adar, yaptığı ataklarla son 15 saniyede skoru 6-2 yaptı. Adar, ayak çırpma oyununda rakibini yakalayarak skoru 6-4'e getirmeyi başardı. Yasemin Adar, son 10 saniyede rakibi üstünde baskı kurmayı başarsa da süre yetmedi ve Maria Gray'e dördüncü kez mağlup oldu. Maria Gray'in Kırgız sporcuyu da mağlup edip finale çıkması sonucu Yasemin Adar, yarın bronz madalya için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.