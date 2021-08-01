2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Bir önceki rekor, Avustralyalı Sally Pearson tarafından 12.35'lik dereceyle Londra 2012'de kırılmıştı.

Kadınlar 100 metre engelli yarı finali 3. seride piste çıkan Camacho-Quinn, 12.26'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Adını finale yazdıran 24 yaşındaki atlet, olimpiyat rekorunu da geliştirdi.

Japonya 'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakaları sürdü.

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