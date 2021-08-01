2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde voleybolda erkeklerde 6 maç oynandı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Polonya- Kanada: 3-0
İtalya- Venezuela: 3-0
Japonya- İran: 3-2
B Grubu
Brezilya- Fransa: 3-2
Rusya Olimpiyat Komitesi- Tunus: 3-0
ABD- Arjantin: 0-3
Grup maçları tamamlanırken A Grubu'nda Polonya, İtalya, Japonya ve Kanada; B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi, Brezilya, Fransa ile Arjantin çeyrek finale yükseldi.
Kaynak: AA
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