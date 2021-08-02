2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Gümüş madalyayı ABD'li Kendra Harisson 12.52'lik zamanıyla, bronz madalyayı ise Jamaikalı Megan Tapper 12.55'lik derecesiyle elde etti.

Olimpiyat Stadı'ndaki yarışı Camacho-Quinn 12.37'lik derecesiyle rakiplerinin önünde bitirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

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