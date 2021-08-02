Üye Girişi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

02.08.2021 12:15
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alacakları başarılı sonuçlarla yangınla mücadele eden Türk halkının yüzünü biraz olsun güldürmeyi istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda alacakları başarılı sonuçlarla yangınla mücadele eden Türk halkının yüzünü biraz olsun güldürmeyi istediklerini söyledi.

Ariake Arena'da B Grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenen milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile maçın en skorer ismi Meryem Boz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatın en önemli dönemecine geldiklerini anlatan Eda, şunları kaydetti:

"Guidetti bize 'Turnuvanın en önemli maçı çeyrek final olacak. Yenilirsek daha ötesi yok. Bunu düşünün.' dedi. Şu an biz çeyrek final için çok istekliyiz. Kaç gündür ülkemizde süre gelen yangın haberlerini alıyoruz. Burada bile çamaşırhaneye gittiğimizde 'Hala sönmedi mi, sizinle kalbimiz' diyorlar. Aklımız yangınla mücadele eden ülkemizde. Onların bir kaç saatliğine de olsa aklını voleybola verdirip acılarını unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Şunu bilmelerini istiyoruz ki hepimizin kalbi, aklı ülkemizde. Yangında mücadele edenden herkesten Allah razı olsun. İnşallah izleyenler için bu maç biraz enerji vermiştir."

Rusya Olimpiyat Komitesi'nin çok iyi bir olimpiyat geçirdiğini aktaran milli takım kaptanı, "Genelde oynadıkları voleybolla hiç alakaları yok. İyi servis atıp iyi manşetle iyi hücum ediyorlar. İyi başlamadık ama geri döndük. Daha çok isteyen taraf bizdik. Bu grup aşamasını galibiyetle bitirmek istiyorduk. Bu galibiyet bize çeyrek final öncesi moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Eda, maçın son anlarında birbirleriyle çarpışan Cansu Özbay ve Meliha İsmailoğlu'nun durumuyla da ilgili bilgi vererek, "Kötü çarpıştılar. Cansu'nun dudağı patladı. Meliha'nın öndeki iki dişi parçalı kırıldı. Parçaları bulduk. İnşallah bir şekilde dişini düzeltecekler. Sahanın her yeri kan oldu ve epey üzüldüler, ağladılar. İkisi de oyuna devam etmek istedi. Maçı bitirmek istediler. Çok şükür ciddi bir şeyleri yok." diyerek görüşlerini belirtti.

Meryem Boz: "Bir yanımız mutlu ama bir yanımız buruk"

Karşılaşmanın en iyi isimlerinden biri olan Meryem Boz, zor bir maç oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda hiçbir maç kolay değil. İki takım da çok iyi savaştı. Bir yanımız mutlu ama bir yanımız buruk. Ülkemizdeki yangınlardan dolayı. Umarım kurada da güzel bir şeyler çekip finale kadar gideriz. Kura sistemini biz de burada öğrendik. Açıkçası 2 ve 3. çapraz eşleşir diye biliyorduk. Avantaj ya da dezavantaj olup olmadığını göreceğiz. Hiçbir maça kolay gözüyle bakamazsınız. Şu an en son sıradaki takım bile çok iyi mücadele ediyor. Önemli olan sahaya her zamanki enerjimizi koymamız gerekiyor."

Olimpiyat, Eda Erdem, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar 12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı 12:37 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar 12:29 Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı 12:16 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü 12:07 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış

Son Dakika Haberleri
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:38 Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı         
12:49
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok         
12:33
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz         
12:18
Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak         
12:09
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var Türkiye'nin birçok ilinden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşı korkuttu! Bakanlık'tan açıklama var         
11:26
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 12:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement