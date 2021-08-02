2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Kanada, 74. dakikada Jessie Fleming'in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenerek olimpiyat tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

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