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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

02.08.2021 13:45
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda ilk yarı final müsabakasında Kanada, ABD'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda ilk yarı final müsabakasında Kanada, ABD'yi 1-0 yenerek finale yükseldi.

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Kanada, 74. dakikada Jessie Fleming'in penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenerek olimpiyat tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

Kanada'nın 6 Ağustos Cuma günü oynanacak finaldeki rakibi, Avustralya- İsveç maçının galibi olacak.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Olimpiyat, Kanada, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları - Son Dakika Spor


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