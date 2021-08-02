2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda çeyrek finalistler ve eşleşmeler belli oldu.
Saitama Arena'da bugün B Grubu'nda Japonya, Nijerya'yı 102-83 yenerken, ABD ise Fransa'yı 93-82 mağlup etti.
C Grubu'nda Çin, Belçika'yı 74-62, Avustralya ise Porto Riko'yu 96-69 yendi.
Kadın basketbolunda tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Avustralya-ABD
Çin-Sırbistan
Japonya-Belçika
İspanya-Fransa
Kaynak: AA
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