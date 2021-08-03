2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Tokyo Olimpiyatları'nda tarihi başarıya imza atan Yasemin Adar'a TRT muhabirinden tepki çeken ifade: Bronz ama olsun

Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem