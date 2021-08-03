2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde atletizmde kadınlar uzun atlamada Alman Malaika Mihambo sezonun en iyi performansına imza atarak altın madalya aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde atletizmde kadınlar uzun atlamada Alman Malaika Mihambo sezonun en iyi performansına imza atarak altın madalya aldı. Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Mihambo, 7 metrelik atlayışla olimpiyat şampiyonu oldu. 27 yaşındaki sporcu Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 1. olmuş, Rio 2016'da da yarışı 4. sırada tamamlamıştı. ABD'li Brittney Reese ve Nijeryalı Ese Brume 6.97 metrelik atlayış gerçekleştirdi. 5. atlayışında 6.95 metrelik derece yakalayan Reese, en iyi ikinci derecesi 6.90 olan Brume'u geçmeyi başardı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Brume ise bronz madalya elde etti.

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