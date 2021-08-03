2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda Brezilya, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda Meksika'yı 4-1 yenerek finale yükseldi.
Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Brezilya, ilk finalist oldu.
Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya- İspanya maçının galibi olacak.
Kaynak: AA
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