2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 11. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 11. günün ardından 32 altın, 21 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 69 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ADB, 24 altın, 28 gümüş ve 21 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 19 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 46. basamakta yer buldu.

Tokyo 2020'de 11. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Çin 32 21 16 69 2. ABD 24 28 21 73 3. Japonya 19 6 11 36 4. Avustralya 14 4 15 33 5. Rusya Olimpiyat Komitesi 13 21 18 52 6. Büyük Britanya 13 17 13 43 7. Almanya 8 8 14 30 8. Fransa 6 10 8 24 9. Hollanda 6 7 7 20 10. Güney Kore 6 4 9 19 46. Türkiye 1 - 5 6

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