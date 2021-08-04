2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu.
Kokugikan Arena'daki yarı final karşılaşmasında Çinli sporcu, ABD'li Oshae Jones'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Çinli Hong Gu'nun iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunuyor.
Busenaz'ın Hong Gu ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.
Kaynak: AA
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