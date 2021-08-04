2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finale çıkan Busenaz Sürmeneli'nin altın madalya mücadelesindeki rakibi Çinli Hong Gu oldu. Kokugikan Arena'daki yarı final karşılaşmasında Çinli sporcu, ABD'li Oshae Jones'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Çinli Hong Gu'nun iki Asya şampiyonluğu, iki de dünya ikinciliği bulunuyor. Busenaz'ın Hong Gu ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

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