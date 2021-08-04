2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalyayı kazanmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalyayı kazanmak olduğunu söyledi. Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 yendikten sonra AA'ya açıklamalarda bulundu. İlk hedefine ulaştığını dile getiren Buse Naz, "Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız." dedi. Türk kadınının gücünün gösterdiklerini vurgulayan Buse Naz, "Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Son Dakika

İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim

Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum

Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı

Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz

Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı

Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı

ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu