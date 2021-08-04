Altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher- Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç 'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda 'dan Paul Snow Hansen-Dan Willcox çifti elde etti.

Deniz-Ateş Çınar, ilk kez yer aldıkları madalya mücadelesinde 10. olarak olimpiyatı tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Deniz- Ateş Çınar kardeşler 10. oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti