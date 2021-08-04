2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

İlk çeyreği 26-12 alan ABD, soyunma odasına da 48-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan ABD, final periyoduna 29 sayı farkla girdi: 68-39. Final periyodunda kendini zorlamayan ABD, sahadan 79-55 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşılaştı.

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