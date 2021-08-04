Serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde mindere çıkan milli güreşçiler Osman Göçen ile Süleyman Atlı , yenildikleri rakiplerinin final şansını yitirmelerinin ardından oyunlara veda etti.

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